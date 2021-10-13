Аварія на Закарпатті трапилася у вівторок увечері, зазначили рятувальники.

Біля села Майдан Хустського району Закарпатської області іномарка, в якій їхало подружжя з трьома дітьми, "вилетіла" з дороги у кювет, на місці загинув хлопчик 2009 року народження.

Смертельна ДТП на Закарпатті трапилася у вівторок увечері, 12 жовтня, на трасі "Долина – Хуст", йдеться на сайті Головного управління ДСНС України у регіоні.

"…Водій автомобіля "Audi A4" рухався зі сторони с. Верхній Бистрий у бік Майдану, коли не впорався з керуванням та злетів у кювет", – повідомили у ДСНС.

За даними рятувальників, у результаті ДТП травмувалися й потрапили до лікарні діти 2019 та 2011 років народження. Чоловік та дружина також отримали різні травми.

Читайте такожУ Харкові п'яний водій в'їхав у під'їзд багатоповерхівки й утік (фото, відео)Раніше стало відомо, що 12 жовтня у Дніпропетровській області трапилася смертельна аварія – неподалік селища Привільне Нікопольського району легковий автомобіль "Skoda Octavia", в якому їхали чотири особи, зіткнувся з деревом.

Після удару один із пасажирів "вилетів" на узбіччя, а двоє інших та водій були заблоковані в авто.

Рятувальники звільнили "заручників". Водій на той час вже був мертвий.

Автор: Екатерина Присяжнюк