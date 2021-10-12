Аварія у Дніпропетровській області трапилася у вівторок вдень, зазначили у поліції.

У вівторок, 12 жовтня, біля селища Привільне Нікопольського району Дніпропетровської області в ДТП потрапив легковий автомобіль "Skoda Octavia", в якому їхали чотири особи – один із пасажирів "вилетів" на узбіччя після удару, двоє інших та водій були заблоковані в машині.

Аварія на Дніпропетровщині трапилася на автошляху "Дніпро – Нікополь", пасажирів з пошкодженого авто звільнили рятувальники, йдеться на сайті Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За його даними, також з авто дістали тіло загиблого – не вижив водій 1982 року народження.

"…За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де здійснив зіткнення з деревом…", – зазначили у ДСНС.

У відомстві додали, що з машини врятували двох жінок 2003 та 1980 р. н. Постраждалі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

З машини "вилетів" чоловік 2003 р. н. Він зазнав незначних ушкоджень та не захотів їхати до лікарні.

Нагадаємо, наприкінці квітня в селі Братське Дніпропетровської області жінка за кермом авто "Peugeot 308" на пішохідному переході збила двох дітей – хлопчика та дівчинку, яким було приблизно по 12 років. Постраждалих госпіталізували у тяжкому стані.

Автор: Екатерина Присяжнюк