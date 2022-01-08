На момент прибуття бригади немовля було вже переодягнуте і, на диво, спокійне.

На Закарпатті жінка заявила, що "знайшла на смітнику новонароджену дитину".

Як повідомляє 103 Закарпаття у Facebook, 7 січня на диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик із одного з сіл Іршавщин.

Коли медики прибули на виклик, жінка провела їх до своєї хати і пояснила, що коли виносила сміття, знайшла немовля у картонній коробці. На момент прибуття бригади немовля було вже переодягнуте і, на диво, спокійне.

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Фельдшер оглянула дитину, обробила пуповину і звернула увагу на низку розбіжностей у розповіді жінки. Згодом прибула й поліція, яка остаточно з’ясувала всі обставини цього випадку.

Історію із знахідкою на смітнику немовляти жінки вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки. 16-річна дівчина народила зранку 7 січня, але через побоювання осуду односельців родина вирішила розіграти "виставу" із знахідкою на смітнику.

Молоду маму та новонароджену дівчинку "швидка" доставила до Іршавської районної лікарні. Вони обидві почувають себе добре.

Як писав УНІАН, 6 січня у Харкові на вулиці в пакеті виявили мертве немовля. Мати дитини - 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова, громадянка іншої країни - знаходиться в лікарні.

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