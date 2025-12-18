Більшість старожитностей було виявлено під час будівництва нових станцій метро.

Гості італійської столиці Риму, відомого безліччю пам'яток античності, зможуть помилуватися старовинними артефактами на новій станції метро "Колізей", що відкрилася 16 грудня 2025 року після 11 років будівництва.

Частково метро, частково музей

Як пише The New York Times, зокрема, пасажири лінії C можуть побачити залишки термальних лазень, які постраждали від великої пожежі 64 року н.е., роздивитися фрагменти стародавніх кам'яних колодязів і зупинитися перед експозицією мармурових прикрас, споруджених тут давньоримськими архітекторами.

Зазначається, що майже всі представлені на станції артефакти були виявлені на цьому місці або поруч із ним під час розкопок.

Одночасно неподалік відкрилася ще одна станція – "Порта Метронія", також зведена на унікальних давньоримських руїнах.

Загалом під станцією "Колізей" археологи виявили 28 стародавніх колодязів, а приблизно за 10 метрів під "Порта Метронія" внаслідок розкопок було виявлено великий військовий комплекс, що включав казарми і віллу командира. Залишки були витягнуті, відреставровані та повернуті на місце, де їх можуть побачити пасажири, що проходять через станцію.

Відкриття більш офіційного музею, що дозволяє публіці наблизитися до руїн, заплановано на наступний рік.

Рили метро, а відкопали артефакти

При цьому мер Риму Роберто Гуальтьєрі наголосив: якби ці станції метро не почали будувати, ці стародавні споруди і сотні артефактів "ніколи б не були виявлені".

Розширення лінії метро – це спроба зробити життя мешканців Риму комфортнішим і стійкішим, з'єднавши його віддалені південні передмістя з центром міста, включно з ще однією багатою на археологічні знахідки станцією "Сан-Джованні", яку відкрили 2017 року.

Це також дало археологам безліч тем для майбутніх досліджень, включно зі способом життя ранніх мешканців Риму і стародавніми методами управління водними ресурсами.

"Підземелля Риму піднесли нам чимало сюрпризів", – зазначила археолог Еліза Челла, яка курирує розкопки на станції "Колізей".

Щоб прокласти тунель у такому чутливому місці, будівельникам іноді доводилося відмовлятися від традиційних методів розкопок на користь більш делікатних технік, включно з ручною роботою. Було встановлено тисячі датчиків, щоб гарантувати, що пам'ятники не постраждають від вібрацій, зсувів ґрунту або підняття рівня ґрунтових вод.

"Рим – найскладніше місто у світі для будівництва метро. Важливо не тільки те, що знаходиться під землею, а й те, що знаходиться нагорі", – зазначив керівник будівництва обох нових станцій Марко Червоне.

Нова станція "Колізей" з'єднана переходом зі старою станцією з тією самою назвою, відкритою 1955 року.

На новій станції людям не потрібно буде купувати квитки, щоб помилуватися артефактами. В атріумі станції знаходяться мармурові фрагменти з відкладень амфітеатру, фотографії та відео, що відтворює, який вигляд мав стародавній Рим на цьому місці.

Амбітні плани з розширення метро Риму

Протягом наступних дванадцяти років заплановано відкриття щонайменше ще чотирьох станцій, включно з однією на площі Венеції, у самому центрі Рима, і ще однією недалеко від собору Святого Петра у Ватикані.

Утім, далеко не всі городяни в захваті від таких масштабних робіт, адже, наприклад, будівництво на площі Венеції посилило затори і створило головний біль для місцевих підприємств.

Крім того, через будівельні роботи нерідко обмежується доступ до туристичних пам'яток, а також псується зовнішній вигляд міста.

