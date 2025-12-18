Продати долар можна в середньому за курсом 42,15 грн, а євро – 49,43 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 18 грудня, зріс на 15 копійок і складає 42,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,15 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 1 копійку і складає 50,00 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,43 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,38 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,28 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,90 грн/євро, а курс продажу – 49,75 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 18 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,63 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

Керівниця з макроекономічних досліджень "ПриватБанку" Ольга Погарська зазначила, що на 2026 рік більшість аналітиків прогнозують помірну девальвацію гривні – очікується, що національна валюта послабиться, проте долар не перетне психологічну позначку у 45 гривень.

