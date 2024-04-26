Грабіжники шукали не тільки майно, але й документи на іноземну фірму, якою володів покійний син літньої жінки.

На Закарпатті група озброєних зловмисників в масках увірвалися до будинку пенсіонерки, звʼязали її та вимагали гроші.

Як повідомляє поліція Закарпатської області, розбійний напад на 79-річну пенсіонерку стався в селі Костилівка – до жінки в будинок увірвалися кілька осіб в масках, звʼязали потерпілій руки і ноги скотчем та погрожували зброєю.

Злочин трапився близько 4-ї години ранку. Коли зловмисники увірвалися в будинок пенсіонерки, вона спала. Після того як жінку звʼязали, озброєні нападники, погрожуючи вбивством, вимагали у неї інформацію про місце, де вона зберігає всі заощадження та документи на іноземну фірму, що належала її покійному сину. Не отримавши від потерпілої потрібної інформації, зловмисники забрали з будинку майже 8,5 тисяч доларів, мобільний телефон, ювелірні прикраси та покинули пенсіонерку звʼязаною в будинку.

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Потерпілій вдалося звільнитися та викликати допомогу лише через 8 годин після нападу на неї. Співробітники кримінальної поліції всієї області одразу розпочали пошуки злочинців.

В результаті, вже за кілька годин оперативники затримали всіх причетних до розбійного нападу. Затримання проводили у трьох районах області: 33-річного фігуранта з Рахівщини впіймали у Мукачеві, 49-річного жителя села Чорноголова - в Ужгородському районі, третього спільника з Ужгородщини - в Рахівському районі.

Встановлено, що до будинку проникали двоє із затриманих, а третій спільник забезпечив їх всім необхідним знаряддям для вчинення злочину та керував транспортним засобом, на якому зловмисники приїхали та втікали з місця події.

У затриманих вилучили частину викрадених у потерпілої речей, а саме мобільний телефон, гаманці та ювелірні прикраси. Також у фігурантів вилучили травматичний пістолет та понад 40 тисяч доларів.

Підозрюваних помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі інкримінують їм ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, повʼязаний з проникненням у житло, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Кожному із затриманих за цей зухвалий злочин загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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