Колядники збирали гроші для місцевої церкви.

У Тячівському районі Закарпатської області 22-річний чоловік пограбував групу колядників, які поверталася після вітання односельчан з різдвяними святами.

Правоохоронці отримали виклик про пограбування вночі 7 січня, розповіли у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

"З’ясувалося, що до колядників, які поверталася після вітання односельчан з різдвяними святами, підійшов невідомий, який раптово вдарив одного з чоловіків та відібрав у нього понад 16 тисяч гривень, після чого втік", – йдеться в повідомленні.

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Співробітники поліції розпочали пошуки та оперативно затримали причетного до пограбування. Ним виявився 22-річний місцевий житель.

"Відповідно до статті 208 КПК України фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі", – розповіли у прес-службі.

Речниця ГУНП Закарпатської області Ганна Дан розповіла "Суспільному", що повернути вдалося тільки 3,5 тисячі гривень. Викрадені гроші збирали для місцевої церкви.

Колядування на Різдво - коли відбувається

Колядування традиційно відбувається у Різдвяний Святвечір 6 січня. Компанії хлопців і дівчат носять по домівках Вифлеємську зірку і в піснях вихваляють появу на світ маленького Ісуса Христа.

Брати участь у колядуванні можна всім без винятку: і людям похилого віку, і молоді, і дітлахам, і чоловікам, і жінкам. Закінчують колядувати вранці 7 січня.

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