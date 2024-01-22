Підозрюваного вже затримано. Розслідування умисного вбивства чотирьох людей веде ДБР.

В Лимані Донецької області військовослужбовець Національної гвардії розстріляв двох цивільних та двох поліціянтів.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, вранці 21 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

"По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві. Слідчі ДБР у межах відкритого кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Водночас у ДБР не промовили жодного слова про можливі причини та мотиви. У місцевих пабліках люди вже другий день, обговорюючи цю трагедію, порушують питання самогоноваріння та мародерства.

Місцеві озвучують кілька версій причин стрілянини. За однією з них військовий був п'яним та посварився із загиблими через завищену ціну на самогон. За іншою версією, конфлікт спалахнув через мародерство місцевих та погану роботу поліції. Більшість місцевих стали на бік військового.

Інші інциденти

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області військовослужбовець у стані наркотичного сп'яніння розстріляв двох товаришів по службі та намагався спалити їхні тіла.

За даними слідства, в ніч з 5 на 6 квітня 2023 року, підозрюваний знаходячись на території домоволодіння в одному з сіл Херсонської області, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, спричинив двом іншим військовослужбовцям тілесні ушкодження, внаслідок чого вони загинули. Відповідно до висновків експертизи, смерть настала в результаті вогнепальних поранень.

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