Трагедія сталася в одному із сіл Херсонської області.

У Херсонській області військовослужбовець у стані наркотичного сп'яніння розстріляв двох товаришів по службі та намагався спалити їхні тіла.

Як повідомляє прес-служба Центрального районного суду Миколаєва, слідчий суддя обрав запобіжний захід 29-річному військовослужбовцю однієї з частин, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194 КК України.

За даними слідства, в ніч з 5 на 6 квітня 2023 року, підозрюваний знаходячись на території домоволодіння в одному з сіл Херсонської області, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, спричинив двом іншим військовослужбовцям тілесні ушкодження, внаслідок чого вони загинули. Відповідно до висновків експертизи, смерть настала в результаті вогнепальних поранень.

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Згодом підозрюваний вирішив знищити сліди злочину, підпаливши будинок з тілами своїх жертв.

Як зазначається у повідомленні, прокурор в обґрунтування ризиків зазначав, що підозрюваний може переховуватись від слідства та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати провадженню іншим чином вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підозрюваний зазначав, що не пам’ятає тих подій, проте, якщо зазначенні дії з його боку дійсно мали місце, то він не заперечує проти задоволення клопотання. Захисник підтримав позицію свого клієнта.

Слідчий суддя ухвалила обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Останні інциденти з військовими

Українські військові рідко опиняються на лаві підсудних в рамках подібних історій. Однак досить часто воїни стають жертвами обурливих ситуацій. Зокрема, 2 квітня московські попи просто під час богослужіння накинулись на військового, який закликав громаду не молитися у храмах УПЦ МП, яку пов'язують з РПЦ росіян.

Водночас у Чернівцях водій вдарив військового через те, що вони не поділили місце для паркування.

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