Вже розпочато перевірку.

Наглядова рада "Укрексімбанку" банку прокоментувала напад на журналістів програми "Схеми", який було скоєно у кабінеті Євгена Мецгера.

Заяву опубліковано на сторінці JSC Ukreximbank у Facebook.

"Наглядова рада банку занепокоєна та стурбована звинуваченнями проти Банку у перешкоджанні журналістській діяльності. Відповідно до існуючих у Банку політик, ми вже розпочали перевірку обставин та вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій Банку та шляхів вирішення ситуації", - йдеться у заяві.

У раді відзначили, що підтримують незалежність ЗМІ та сприятимуть впровадженню політики медійної відкритості банку "з дотриманням найвищих етичних стандартів".

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Як повідомляв УНІАН, журналісти "Схем" заявили, що на них скоїли напад під час запису інтерв’ю із головою правління Укрексімбанку.

Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс повідомила УНІАН, що за фактом перешкоджання журналістській діяльності відкрито кримінальне провадження.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Сам голова правління банку Євген Мецгер звинуватив журналістів у провокації та бажанні заплямувати його репутацію.

Пізніше журналісти, на яких було скоєно напад, оприлюднили повне відео інциденту.

Автор: Людмила Жерновська