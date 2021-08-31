За напад на жінку затримано одного підлітка, повідомили у поліції.

У місті Рівне підлітки-близнюки могли напасти на місцеву жительку, щоб втілити у життя жорстокі дії, побачені в заборонених фільмах.

Хлопець, який вдарив жінку ножем, затриманий, а його брата вважають свідком, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в регіоні.

За відомостями правоохоронців, підлітки з благополучної й повноцінної сім'ї та раніше не потрапляли у поле зору поліції.

Розпочато провадження за ч. 4 ст. 296 ("Хуліганство, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень"). За таке правопорушення загрожує до семи років позбавлення волі. Будуть призначені низка експертиз, зокрема, судова психолого-психіатрична.

Постраждалу госпіталізували. Жінку звуть Ольга, напад стався після того, як вона відвела дитину в садок, дізнався radiotrek.rv.ua.

За його даними, медики знайшли на спині постраждалої три непроникні ножових поранення. Після інциденту жінка була при свідомості. Медики надали їй допомогу та відвезли до лікарні.

Раніше стало відомо, що вранці 31 серпня в Рівному двоє 15-річних рідних братів-близнюків напали на 42-річну жінку на вул. Чорновола недалеко від дитячого майданчика. Один з хлопців завдав жінці кілька ударів ножем у спину. Потім зловмисники втекли, їх знайшли вдома.

Нагадаємо, в Україні кримінальна відповідальність загрожує особам, яким до скоєння злочину виповнилося 16 років.

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Автор: Екатерина Присяжнюк