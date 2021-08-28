Тепер їм загрожує довічне ув'язнення.

На Донеччині двоє юнаків скоїли подвійне вбивство й намагалися замаскувати його, влаштувавши пожежу.

Деталі зухвалого злочину повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції на своєму сайті.

Зазначається, що у Торецьку правоохоронці отримали повідомлення від рятувальників про пожежу в покинутій будівлі. Там при гасінні виявили два трупи - місцевих мешканців 52 та 44 років. На них виявили ознаки насильницької смерті.

У ході оперативно-розшукових заходів було з'ясовано хід подій і викрито зловмисників. Ними виявилися місцеві мешканці 16 та 18 років. Жертвою юнаків став спочатку безхатько, з яким у них виникла сварка, а згодом і бійка. Його почали бити руками та цеглиною, внаслідок чого чоловік на місці помер.

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"Усвідомлюючи, що за вчинений злочин їм не уникнути кримінальної відповідальності, зловмисники вирішили "позбутися" трупа та приховати сліди злочину. Тіло потерпілого вони перенесли до покинутої будівлі, однак очевидцем дій фігурантів став випадковий перехожий. Чоловіка, як свідка злочину, фігуранти вбили тим самим способом", - йдеться у повідомленні.

Обидва тіла були підпалені. Все "законспірували" під пожежу через необережне поводження з вогнем. Нині зловмисникам повідомили про підозру у вбивстві, скоєному групою осіб. Їм загрожує довічне ув'язнення, а зараз затримані перебувають під вартою.

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Автор: Юрій Годован