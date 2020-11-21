Біля будинку четверо п'яних зловмисників спровокували з ними конфлікт і почали бити.

В Одесі правоохоронці затримали чотирьох чоловіків за розбійний напад на офіцера поліції та його 17-річного брата.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався близько опівночі в Суворовському районі Одеси - на вул. Миколаївська дорога.

Зазначається, що поліцейський повертався додому зі своїм 17-річним братом. Біля будинку четверо п'яних зловмисників спровокували з ними конфлікт і почали бити.

У главку стверджують, що поліцейський намагався запобігти нападу і представився, проте зловмисники проявили ще більшу агресію. Тому він, захищаючись, кілька разів вистрілив зі свого травматичного пістолета. В результаті двоє нападників дістали непроникаючі поранення.

«Після огляду лікарів медична допомога їм не знадобилася ... При цьому 25-річний поліцейський від отриманих травм кілька разів непритомнів», - розповіли в главку.

У поліції акцентують на тому, що зловмисники перестали бити потерпілих тільки тоді, коли побачили автомобіль патрульної поліції.

Вони встигли зняти з побитого неповнолітнього верхній одяг і взуття, забрали у поліцейського пістолет і кинулися бігти.

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Трьох зловмисників поліцейські затримали дуже швидко, місцеперебування четвертого було встановлено за кілька годин. Всі вони - жителі Одеси віком від 26-ти до 28-ми років. Їх затримано на підставі ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Постраждалих доставили до лікарні. Працівника поліції госпіталізовано з черепно-мозковою травмою, лікування проходить також його брат.

Також за даним фактом керівництво Головного управління Національної поліції в Одеській області призначило службове розслідування, в рамках якого буде надано правову оцінку діям потерпілого поліцейського.

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Автор: Лариса Козова