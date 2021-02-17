Чоловіки поводились неадекватно, виражалися нецензурною лайкою в бік інспекторів та почали шарпати їх за формений одяг.

У Черкасах чоловіки здійснили напад на патрульних поліцейських.

Читайте такожРятували в реанімації: у Чернігові чоловік напоїв 12-річну школяркуПро це повідомляють у секторі комунікації поліції Черкаської області.

В ніч на 16 лютого патрульні отримали повідомлення, що за кермом автомобіля КІА перебуває водій, ймовірно, в стані сп'яніння.

Авто зупинили на вулиці Чигиринській. У салоні авто перебували двоє чоловіків, 1980 та 1990 років народження, місцеві жителі.

Вони поводились неадекватно, виражалися нецензурною лайкою в бік інспекторів та почали шарпати за формений одяг. Патрульні застосували до них фізичну силу та кайданки й доставили їх до Черкаського наркологічного диспансеру для проведення медичного огляду на стан сп’яніння.

У приміщенні медичного закладу чоловіки напали на інспекторів. В результаті працівники поліції були госпіталізовані до 3-ї міської лікарні.

Одразу після вчинення злочину осіб затримали відповідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Черкаської прокуратури, їм вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.

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Автор: УНІАН