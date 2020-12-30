До поліції надійшло повідомлення про крадіжку.

У Миколаєві чоловік зламав руку патрульному, який запропонував проїхати в райвідділ для з'ясування обставин можливого злочину.

Читайте такожВ Одесі легковик влетів у терасу Mcdonald's: постраждала дівчина (фото)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

29 грудня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку на вул. Піщаній. Місцеві мешканці повернулись до свого приватного будинку і виявили пошкодженим замок, вхідні двері та розбите вікно.

Прибувши на місце події, патрульні побачили побитого заявника, тілесні ушкодження якому, зі слів його дружини, завдали четверо молодиків, які на момент приїзду поліцейських стояли по інший бік дороги.

Правоохоронці запросили учасників конфлікту проїхати до відділку поліції, на що один із них агресивно відреагував та підбіг до поліцейського, намагаючись його вдарити в обличчя. Обороняючись, правоохоронець підняв руку, по якій зловмисник вдарив. У медичному закладі лікарі діагностували у правоохоронця перелом руки.

Чоловіку, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження, слідчі інкримінують ч. 2 ст. 345 КК України «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків», що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Наразі молодик затриманий у порядку ст. 208 КПК України, за процесуальної підтримки прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а найближчим часом суд обиратиме міру запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська