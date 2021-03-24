За даними слідства, інспектор поліції безпідставно розпилив сльозогінний газ та завдав кілька ударів перехожому.

Читайте такожУ Києві заарештували учасників міжнародної шахрайської схеми: людей ошукали на 9 мільйонів євро (фото)Інспектору управління патрульної поліції Києва повідомили про підозру за фактом перевищення влади, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, під час несення служби на території Деснянського району в інспектора виник словесний конфлікт із перехожим. Той, на думку патрульного, був нетверезий.

"Надалі, не маючи жодних підстав для застосування спецзасобів, правоохоронець застосував щодо громадянина сльозогінний газ та, використовуючи дезорієнтований стан потерпілого, завдав йому декілька ударів", - розповіли у прокуратурі.

Зараз вирішується питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу. Досудовим розслідуванням займаються слідчі територіального управління ДБР.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує від трьох до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Автор: Інна Андаліцька