На Одещині 56-річна жінка скоїла жорстоке вбивство. Її жертвою став чоловік, з яким вона прожила все життя і виховала трьох дітей.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП Одеської області.
Це сталося у селі Кошари Южненської територіальної громади. Скривавлене тіло односельця виявив вранці власник домоволодіння, розташованого поряд з ділянкою загиблого.
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Вона дочекалася, коли він засне, а тоді розбила йому сокирою голову. Тіло замотала в ковдру і поночі на тачці вивезла на сусідню земельну ділянку.
Дружина загиблого не приховувала своєї провини. Вона заявила, що у такий спосіб помстилася нелюбу за всі образи, що заподіяв впродовж життя.
На відео, опубліковано поліціянтами, жінка розповідає про численні інциденти фізичного насильства з боку чоловіка.
"Він коли тверезий - нормальний. Але коли його перемикає… І ще б’є так, що в мене очі червоні, усі в цих підтіках", - каже вона.
Дії жінки кваліфіковані як навмисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу). Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їй загрожує до 15 років ув'язнення.