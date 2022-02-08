Жінка здалася поліції і розповіла про численні інциденти насильства з боку чоловіка.

На Одещині 56-річна жінка скоїла жорстоке вбивство. Її жертвою став чоловік, з яким вона прожила все життя і виховала трьох дітей.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП Одеської області.

Це сталося у селі Кошари Южненської територіальної громади. Скривавлене тіло односельця виявив вранці власник домоволодіння, розташованого поряд з ділянкою загиблого.

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Вона дочекалася, коли він засне, а тоді розбила йому сокирою голову. Тіло замотала в ковдру і поночі на тачці вивезла на сусідню земельну ділянку.

Дружина загиблого не приховувала своєї провини. Вона заявила, що у такий спосіб помстилася нелюбу за всі образи, що заподіяв впродовж життя.

На відео, опубліковано поліціянтами, жінка розповідає про численні інциденти фізичного насильства з боку чоловіка.

"Він коли тверезий - нормальний. Але коли його перемикає… І ще б’є так, що в мене очі червоні, усі в цих підтіках", - каже вона.

Дії жінки кваліфіковані як навмисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу). Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їй загрожує до 15 років ув'язнення.

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