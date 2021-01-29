Підлітки грали в карти, гучно слухали музику та сміялися на одному з кладовищ.

На Київщини підлітки зняли на відео, як розважаються на території кладовища.

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Відео з нічними розвагами групи підлітків на одному з кладовищ Білоцерківського району поліцейські виявили в одній із соціальних мереж.

Працівники Білоцерківського районного управління поліції встановили, що такі "розваги" відзняли та виклали в Інтернет шестеро підлітків віком 12-15 років, усі жителі села Руда.

Підлітки розповіли, що розважаючись на кладовищі, вони грали в карти, гучно слухали музику, сміялися.

За даним фактом слідчі Білоцерківського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

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Автор: УНІАН