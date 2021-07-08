Поранення ножем наніс саме чоловік, який заявляв про"російський Крим".

У Харкові біля бару "Молодість" сталася різанина через суперечку про територіальну приналежність тимчасово окупованого Росією Криму.

Відео з місця події опублікували місцеві Telegram-канали.

Конфлікт стався близько 04:00 у четвер, 8 липня.

"Різанина в кафе "Молодість": о 4 ранку хлопцеві порізали руку. Який заклад - такі і новини", - йдеться в коментарі до відео.

На записі видно, що чоловіка в червоній футболці запитали: "Чий Крим?". На що він відповів: "Наш, російський".

Далі автор відео вже показує свою порізану руку, обмотану білою ганчіркою. За його словами, поранення наніс саме чоловік, який заявляв про "російський Крим.

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Також на записі видно, що на місце викликали лікарів швидкої допомоги і правоохоронців.

Нападник після спілкування з поліцейськими зник з місця події на своєму автомобілі.

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Автор: Денис Прядко