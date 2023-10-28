У Львівській області через сильний вітер та дощ без електрики залишилися понад 130 населених пунктів.

Негода в Україні сьогодні, у суботу, 28 жовтня, наробила чимало лиха - у понад 780 населених пунктах на території 12 регіонів виникли проблеми з електропостачанням, найбільше дісталося Хмельницькій, Львівській та Рівненській областям.

Впало багато дерев, рятувальники борються з наслідками негоди, повідомив очільник МВС України Ігор Клименко в Telegram. За його відомостями, вже розпиляли й прибрали близько 100 дерев.

У Львівській області через сильні дощі та пориви вітру без електропостачання залишилися 132 населених пункти (49 - повністю, а 83 - частково), поділився у месенджері очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 240 фахівців працюють над тим, щоб у домівки людей повернулося світло, до робіт залучено 84 одиниці техніки.

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"Внаслідок нічної негоди відключено близько 30 ліній електропередач. Найбільше постраждав Рівненський район. Є знеструмлення у Дубенському та Сарненському. Фахівці Рівнеобленерго вже працюють на обірваних лініях. Формуються та відправляються додаткові ремонтні бригади", - повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

У Тернопільській обласній державній адміністрації повідомили, що знеструмлені 70 населених пунктів. Аварійні бригади вже працюють над тим, щоб відновити електропостачання.

У Хмельницькій області внаслідок негоди цієї ночі без електропостачання залишилися 445 населених пунктів (180 - частково). Станом на 12:00 без електрики залишався 391 населений пункт (понад 50 тисяч споживачів).

"Пориви вітру до 28-30 м/с спричинили обриви проводів повітряних ліній електропередачі, падіння дерев та гілок, пошкодження дахів. Найскладніша ситуація на півночі Хмельницької області. Аварійно-відновлювальні бригади з 06:00 години ранку усувають наслідки стихії", - зазначили у Хмельницькій ОВА.

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У низці областей нашої держави вирувала негода, оголошено штормове попередження. Зокрема, повідомлялося, що у Києві внаслідок падіння дерев загинули двоє чоловіків. Крім того, через падіння гілок жінка отримала травму хребта, постраждалу госпіталізували.

В "Укрзалізниці" повідомили, що через негоду станом на 12:56 затримувалися понад 20 потягів. Час запізнення становив від 36 хвилин до 4 годин. Найбільші запізнення зафіксовані на рейсах з Івано-Франківська до столиці України, з Чернівців до Києва. Крім того, запізнення на понад 4 години зафіксоване на рейсі Ужгород - Київ.

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