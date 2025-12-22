Анастасія Рябоконь

Завод повинен буде виробляти боєприпаси, які російські солдати використовуватимуть проти України.

У Білорусі будують масштабне виробництво артилерійських і реактивних боєприпасів, яке повинно буде постачати боєприпаси для російської армії. Про це представник білоруської опозиційної організації BELPOL Володимир Жигар розповів Укрінформу.

Він сказав, що проєкт "Участок" реалізується з листопада 2023 року. Проєкт передбачає створення "повного циклу виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів радянських калібрів - 122 мм і 152 мм".

"Кінцева продукція орієнтована на експорт і використання у війні проти України", - зазначив Жигар.

Він також розповів, що будівництво заводу збираються завершити до грудня 2026 року. За його оцінкою, завод може істотно посилити матеріально-технічне забезпечення збройної агресії РФ проти України.

Також Жигар сказав, що реалізувати проєкт "Участок" секретно наказав білоруський диктатор Олександр Лукашенко, а ключовим оператором визначено спеціально створений Завод корпусних виробів. У перспективі він може стати ключовою ланкою нової галузі боєприпасного виробництва в Білорусі. Засновниками заводу є компанія Волатавто і державне підприємство Завод точної електромеханіки, а куратором є державний військово-промисловий комітет Республіки Білорусь.

"Ми розглядаємо цей проєкт як інструмент глибшого втягування Білорусі у війну. Йдеться не тільки про політичну підтримку Росії, а й про пряме матеріально-технічне забезпечення її збройної агресії. З огляду на номенклатуру продукції та обсяги, кінцевим споживачем буде саме Російська Федерація", - заявив Жигар.

За даними організації BELPOL, виробництво розташоване в Слуцькому районі Мінської області. Це територія колишнього військового арсеналу біля населених пунктів Павлівка і Шищиці.

До цього деякі ЗМІ припускали, що тут може будуватися закрита військова база. Потенційно там міг бути розміщений російський стратегічний ракетний комплекс. Можливо - комплекс "Орєшнік". Однак ґрунтуючись на документах та інженерних кресленнях у BELPOL вважають, що на цій території реалізується саме проєкт із будівництва виробництва боєприпасів, а не база для стратегічних ракет.

"Це не сховище і не позиційний район ракет. Це - індустріальний об'єкт, який має забезпечувати масове виробництво боєприпасів, працювати в кооперації з Росією і орієнтуватися на потреби війни проти України", - сказав Жигар.

Представник BELPOL пояснив, що оскільки Білорусь не виробляє жодного з критично важливих компонентів для вибухових речовин, завод буде залежним від імпорту технологій і матеріалів, а головними партнерами Білорусі в цьому проєкті будуть Росія і Китай.

"Росія поставляє технологічні лінії, комплектуючі, займається підготовкою персоналу і, очевидно, буде основним постачальником вибухових речовин і пороху. Китай, за нашими даними, забезпечує постачання лінії заливного спорядження головної частини 122 мм, бере участь у підготовці персоналу та постачанні вибухових речовин. Також ведуться переговори з Іраном і Пакистаном", - розповів Жигар.

BELPOL оприлюднив розслідування про будівництво заводу боєприпасів у Білорусі на своєму YouTube-каналі.

Залучення Білорусі у війну - останні новини

Нагадаємо, що за оцінками німецького експерта Родеріха Кізеветтера, Росія планує розмістити в Білорусі сотні тисяч солдатів. Він вважає, що Росія вже утримує в Білорусі два армійські корпуси. Це викликає занепокоєння особливо в країнах Балтії.

Крім того, Росія розмістила в Білорусі балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". У розвідці вважають цей крок також способом тиску на країни НАТО.

