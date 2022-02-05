Під лід провалилося троє дітей, але одному вдалося самотужки вибратися з полону крижаної води.

У Херсонській області 42-річний охоронець яхт-клубу врятував з крижаної води Дніпра двох дітей. Чоловіка номінуватимуть на премію "Герой-рятівник року".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Двоє братів та їхня сестра вирішили прогулятись по замерзлому Дніпру. Діти перевіряли на міцність крижу, а вже за мить опинилися у воді.

11-річна Мирослава розповіла, що опинилася з братиками у воді раптово. 9-річний Євген зміг вибратися та побіг по допомогу. За мить хлопчик розповів про все бабусі, і та викликала рятувальників.

Діти тонули, тому діяти треба було негайно. Дітей у крижаній воді помітив 42-річний охоронець яхт-клубу Василь. Чоловік не вагався й секунди. Він обкрутився мотузкою і кинувся на порятунок.

"У мене діти однолітки потерпілих. Тож не було часу навіть думати про щось. Мені допомагали небайдужі перехожі. Узяли мотузку, витягли спочатку дівчинку, лід провалився під мною, але я дістав і хлопчика", - розповів рятівник дітей Василь Карнаухов.

Коли 8-річний Давид опинився на поверхні, у нього вже не було пульсу, проте рятувальникам та медикам вдалось врятувати дитину.

"Очищали дихальні шляхи, штучну вентиляцію легень проводили. У роті була крига. Але серце хлопчика вдалося запустити і його шпиталізували у реанімацію", - розповів працівник ДСНС у Херсонській області Дмитро Долженко.

Зараз хлопчик у стані середньої важкості.

Сам рятівник також захворів після того, як провалився під лід, рятуючи діток.

Рятувальники вражені діями охоронця Василя Карнаухова та хочуть номінувати чоловіка на премію "Герой-рятівник року".

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