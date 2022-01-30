Напередодні пізно ввечері двоє хлопців зайшли по кризі на 30 метрів від берега і провалилися, один не зміг врятуватися.

У місті Дніпро на однойменній річці водолази-рятувальники витягли з води тіло потонулого напередодні підлітка.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

"29-го січня о 21:54 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро підліток провалився під лід. Подія трапилась в обласному центрі на пляжі острова Монастирський", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю до місця події водолази-рятувальники попередньо встановили, що під час спроби купання в річці двоє хлопців 2004 року народження провалилися під кригу на відстані 30 метрів від берега. Один із них вибрався на кригу, інший підліток зник під водою.

Спочатку водолази обстежили 400 квадратних метрів підводної акваторії річки на глибині 7 метрів. Однак зниклого тоді не виявили.

А вже зранку 30 січня було обстежено 2500 квадратних метрів підводної акваторії.

"Об 11:00 на відстані 50 метрів від берега та на глибині 6 метрів тіло хлопця, який потонув напередодні, виявлено та доправлено на берег", - додали в ГУ ДСНС.

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