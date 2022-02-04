Постраждалого із сильним переохолодженням і порізаними об лід руками доставили до лікарні.

Під Миколаєвом 43-річний чоловік провалився під лід і не зміг самостійно вибратися, у крижаній воді він провів близько 40 хвилин.

Випадкові перехожі, які його побачили, не ризикнули самостійно йти на допомогу, оскільки відстань до берега була понад 300 метрів, повідомляється в сюжеті ТСН.

На допомогу чоловікові прийшли рятувальники, які з надувним човном наблизилися до нього й витягнули на берег. У постраждалого було сильне переохолодження та порізані долоні, наразі він перебуває у лікарні.

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З'ясувалося, що чоловік зранку вийшов з дому напідпитку та вирішив прогулятися річкою Інгул.

"Зараз у нас температура повітря +1, тому лід дуже крихкий. Не виходьте на лід! Бережіть своє здоров'я!", - закликав начальник аварійно-рятувального загону спецпризначення Євген Іщенко.

Як повідомляв УНІАН, у місті Дніпро на однойменній річці водолази-рятувальники витягли з води тіло потонулого підлітка, який напередодні провалився під лід.

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