Маленька дитина була в автокріслі, проте не була пристебнута ременями безпеки.

На Закарпатті сталася ДТП, у яку потрапили мати та дитина. Жінка була за рулем, а немовля знаходилось в автокріслі. Вона не впоралася з керуванням, через що машина з'їхала в кювет та перекинулася.

Про аварію, яка сталася в Хустському районі Закарпатської області, повідомило видання "Перший".

Так, 21 вересня між селами Довге та Приборжавське жінка їхала на легковому авто. У салоні знаходилася її дитина - 6-місячне немовля. Мешканка Закарпаття не впоралася з керуванням, сталася ДТП. Немовля сильно постраждало.

Читайте такожБыло жутковато: Шефир рассказал подробности покушения на негоМати та дитину госпіталізували. Головний лікар Іршавської районної лікарні повідомив виданню, що у ДТП маленька дитина вилетіла у лобове скло авто. Немовля отримало черепно-мозкову травму. Окрім цього, лікарі підозрюють, що у малюка може бути перелом кісток черепа. Дитину вже перевели до Обласної дитячої лікарні в Мукачево, її супроводжував лікар-реаніматолог.

Сама жінка, яка перебувала за кермом, сильно не постраждала. Вона отримала забій м'яких тканин, проте її життю нічого не загрожує.

Поліція з'ясовує обставини ДТП та має встановити, що стало причиною аварії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Закарпатті арештували трьох підлітків за підозрою в груповому зґвалтуванні 14-річної.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко