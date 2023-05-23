На Черкащині зрадник збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Черкасах агента головного управління генерального штабу російських збройних сил, більш відомого як ГРУ, коли той коригував ворожий удар по місту.

Як повідомляє СБУ, чоловік збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем протиповітряної оборони на території України.

За даними правоохоронців, зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

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"Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з "пропозицією" негласної співпраці. За вказівкою представника ГРУ агент прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець", - розповіли в СБУ.

Зокрема, на території регіону зрадник збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Особливу цікавість для агента Кремля становили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб.

Усі отримані дані він передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото.

Розвіддані потрібні були загарбникам для коригування повторних повітряних ударів по території регіону.

"Контррозвідники СБУ затримали зрадника в обласному центрі під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури і передачі відповідного "звіту" до російської воєнної розвідки", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), за якою чоловікові загрожує довічне позбавлення волі. Суд взяв зрадника під варту без права внесення застави.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 травня в Одесі до довічного та до 15 років позбавлення волі засудили двох зрадників, які працювали на російські спецслужби та зливали ворогу інформацію про українських військових і волонтерів.

Того ж дня правоохоронці затримали жінку, яка збирала для росіян розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. Жінці повідомили про підозру у колабораційній діяльності та арештували її. Зрадниці загрожує до 15 років тюрми.

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