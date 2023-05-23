Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Черкасах агента головного управління генерального штабу російських збройних сил, більш відомого як ГРУ, коли той коригував ворожий удар по місту.
Як повідомляє СБУ, чоловік збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем протиповітряної оборони на території України.
За даними правоохоронців, зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
"Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з "пропозицією" негласної співпраці. За вказівкою представника ГРУ агент прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець", - розповіли в СБУ.
Зокрема, на території регіону зрадник збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.
Особливу цікавість для агента Кремля становили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб.
Усі отримані дані він передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото.
Розвіддані потрібні були загарбникам для коригування повторних повітряних ударів по території регіону.
"Контррозвідники СБУ затримали зрадника в обласному центрі під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури і передачі відповідного "звіту" до російської воєнної розвідки", - йдеться у повідомленні.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), за якою чоловікові загрожує довічне позбавлення волі. Суд взяв зрадника під варту без права внесення застави.
Боротьба зі зрадниками в Україні
Як повідомляв УНІАН, 22 травня в Одесі до довічного та до 15 років позбавлення волі засудили двох зрадників, які працювали на російські спецслужби та зливали ворогу інформацію про українських військових і волонтерів.
Того ж дня правоохоронці затримали жінку, яка збирала для росіян розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. Жінці повідомили про підозру у колабораційній діяльності та арештували її. Зрадниці загрожує до 15 років тюрми.