Київський ТЦК і СП повідомив про незаконну спробу проникнути на їхню територію - у мережі поширюється відео бійки.

Київський міський ТЦК і СП заявив про спробу невідомих осіб проникнути на об'єкт Міністерства оборони України, у п'ятницю 6 вересня. Нещодавно подібне сталося і в Луцьку.

За даними ТЦК і СП у соціальній мережі Facebook, українці, крім того, що намагалися незаконно потрапити на територію об'єкту, що охороняється, перешкоджали виїзду автомобільної техніки з території збірного пункту.

Військовослужбовці ТЦК, виходячи з даних у публікації, діяли в межах своїх повноважень. Вони зупинили невідомих і запобігли серйозним наслідкам незаконного проникнення на військовий об'єкт.

"За цим фактом призначено службове розслідування", - заявляють там.

У Київському міському ТЦК і СП нагадали українцям, що, під час дії режиму воєнного стану, перешкоджання діям підрозділів Збройних сил України може каратися відповідно до ККУ (Кримінального кодексу).

Версія цивільних осіб

У мережі швидко поширилося відео, на яких зафіксовані працівники ТЦК. Вони намагалися виштовхнути з-за воріт невідомих цивільних осіб, які, за даними місцевих ЗМІ, виявилися родичами чоловіка, раніше "упакованого в бус".

Як повідомляється, рідним українця сказали, що вони можуть прийти попрощатися з ним у центр комплектування, однак сталася бійка.

Увага: відео містить непристойну лексику

Скандали навколо ТЦК

У мережі набирає популярності відео з Харкова, з чоловіком у військовій формі, який б'є цивільного, який відмовився йти разом з ним.

На цю ситуацію відреагував уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що надіслав листа до обласної ТЦК Харкова, щоб з'ясувати всі обставини інциденту, що стався.

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