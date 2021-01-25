12-річний підліток з Черкас ледь не загинув, проковтнувши 25 магнітів.
Зараз він перебуває в місцевій лікарні, передає "Сьогодні".
Свій вчинок дитина пояснила грою. Лікарі в лікарні спочатку намагалися проштовхнути магнітні кульки твердою їжею, після-ендоскопом, але в підсумку зробили операцію. Зараз дитина почуває себе добре. Як виявилося, одна частина магніту лягла в складку шлунка і зімкнулася з протилежного боку з іншою частиною магнітів.
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"Зі слів хлопця, він хотів зробити собі так звану ендоскопію. Розкрив рот, подивився, випустив їх. Вони досягли ротової порожнини і настав акт ковтання", - розповів завідувач хірургічного відділення Анатолій Шкляр.
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