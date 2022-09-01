Поліцейські затримали зловмисника під час чергового вояжу з чужими речами.

В Одесі кримчанин кілька разів обкрадав житло жінки, у якої раніше проживав безкоштовно.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що протягом місяця 34-річна жінка безоплатно надавала прихисток 25-річному знайомому з Криму. Потім, коли застала в оселі сторонніх осіб, відмовила йому у проживанні. Зловмисник викрав у господині ключі та, скориставшись тим, що жінка поїхала в інше місто, продав незнайомцям її золоті прикраси, техніку, одяг та інше цінне майно.

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Врешті дії правопорушника помітили сусіди та повідомили в правоохоронні органи.

"Поліцейські затримали зловмисника під час чергового вояжу з чужими речами. Загальна сума спричинених потерпілій збитків становить 40 тис. грн. Слідчі вже повідомили правопорушнику про підозру в крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану, і помістили його під варту", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили все майно, викрадене фігурантом. Йому інкримінують ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Згідно з законодавством, крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

За даними управління, судитимуть чоловіка за майнові злочини не вперше.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці повідомили про підозру у запереченні збройної агресії РФ проти України та прославлянні російських військових адміністратору каналу в одному із месенджерів.

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