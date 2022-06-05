У ФСБ визнають, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "розвʼязання цілей РФ".

Служба безпеки України отримала доступ до пропагандистських методичок спецслужб Російської Федерації про "правильне висвітлення спецоперації" в Україні.

Про це повідомляють в прес-службі СБУ.

Співробітники 5-го відділу ФСБ визнають у своїх документах, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "розвʼязання цілей РФ".

Через це російські спецслужби намагаються знайти нові аргументи, щоб пояснити це, і виправдати злочини російсько-окупаційних військ.

Щоб змінити ситуацію, на думку спецслужб РФ, треба створювати більше роликів про "героев освободителей", порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей.

Також ФСБ вимагає на тимчасово окупованих територіях України відключити трансляцію всіх українських телеканалів і транслювати російські програми з тезою: "Ми воюємо за вас, щоб потім вам передати ці території".

А на територіях, підконтрольних українській владі, окупанти планують "в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проекти нових медіа і реальні сітки агітаторів".

Як писав УНІАН, російським пропагандистам раніше обмежили використання в ефірах фрази "100 днів війни", оскільки російська армія не досягла за цей період жодної поставленої командуванням мети.

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