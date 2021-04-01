Поранений хлопчик зміг добігти до сусідки і попросити про допомогу.

На Чернігівщині госпіталізовано 10-річного хлопчика, якого п'яна мати поранила ножем.

Читайте такожВдарив ножем 9 разів: хлопець розповів, чому вбив 19-річну студентку у ЛьвовіПро це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Згідно з інформацією, учора до поліції звернулася жителька смт Срібне та повідомила, що до неї прибіг сусідський хлопчик. Налякана дитина розповіла, що мати вдарила його ножем. На місці поліцейські виявили дитину з порізом голови. Медики госпіталізували 10-річного хлопчика.

Поліція встановила, що в сім’ї виховуються двоє неповнолітніх дітей – 10 й 11 років. Напередодні мати потерпілого хлопчика вживала алкоголь.

«Коли вранці її співмешканець пішов на роботу, вона вирішила продовжити пиятику, проте дитина їй заважала. Розлючена жінка кинулася на сина з ножем. Наздогнала хлопчика в іншій кімнаті і вдарила в область лівої скроні. Хлопчик зміг добігти до сусідки і попросити про допомогу», - розповіли в поліції.

Старшого брата потерпілого хлопчика вилучили з сім’ї й тимчасово помістили до лікарні. Життю та здоров’ю обох дітей нічого не загрожує. З постраждалою дитиною працюють психологи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ та за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) ККУ. Триває досудове розслідування.

У поліції уточнили, що жінка з дітьми перебуває на обліку в соцслужб як родина, що опинилася у тяжких життєвих обставинах. Після цього інциденту соціальні служби вивчатимуть питання про ймовірне позбавлення жінки батьківських прав на дітей.

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Автор: Ірина Синельник