Інцидент на Університетській / Труха
У Харкові на вулиці Університетській впав будівельний кран, влучивши у вагончик з робітниками.
Про це повідомляє харківський Телеграм-канал "Труха", публікуючи фото з місця події.
Труха
"Ніби як без постраждалих. Оперативно приїхав евакуатор і "великі дядьки", які судорожно підписують документи, що постраждалих немає. Кран вже піднімають", - сказано в повідомленні.
Як пише "Depo.Харків", у поліції області підтвердили відсутність постраждалих, а інформацію про подію внесли до Єдиного обліку.
Труха
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