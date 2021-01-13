Обійшлося без постраждалих.

У Харкові на вулиці Університетській впав будівельний кран, влучивши у вагончик з робітниками.

Про це повідомляє харківський Телеграм-канал "Труха", публікуючи фото з місця події.

"Ніби як без постраждалих. Оперативно приїхав евакуатор і "великі дядьки", які судорожно підписують документи, що постраждалих немає. Кран вже піднімають", - сказано в повідомленні.

Як пише "Depo.Харків", у поліції області підтвердили відсутність постраждалих, а інформацію про подію внесли до Єдиного обліку.

Інші події в Харкові

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован