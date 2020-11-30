На Хмельниччині сталася стрілянина / фото ua.depositphotos.com
Ввечері в неділю на автомийці в місті Городок (Хмельницька область) невідомий відкрив стрілянину зі зброї і поранив двох людей.
Про це пише "Обозреватель" із посиланням на власні джерела в поліції.
За даними ЗМІ, конфлікт стався на автомийці між її відвідувачами. Один з його учасників зробив кілька пострілів, імовірно, з гладкоствольної зброї. Внаслідок двоє людей отримали вогнепальні поранення ніг, їх госпіталізували.
Що стосується зловмисника, то він утік на автомобілі Тоyоtа. Обставини події і дані про постраждалих з'ясовуються. Правоохоронці проводять спецоперацію "Сирена".
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