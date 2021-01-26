У прокуратурі посилаються на дані проведеної експертизи, яка не підтвердила нанесення травм тварині.

Правоохоронці Хмельниччини закрили кримінальну справу стосовно колишнього директора обласного архіву Володимира Байдича. Його підозрювали у жорстокому поводженні з тваринами, однак у підсумку не виявили складу злочину.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на слова заступника керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Сергія Комонюка.

Він пояснив, що рішення про закриття провадження ухвалив слідчий відділ поліції. Нібито тілесні ушкодження, нанесені собаці, належать до середнього ступеня важкості з тривалим розладом здоров’я.

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"Проте, від нанесених травм у собаки ознак ускладнення здоров’я не виявлено, а ознаки каліцтва відсутні. Тому, на підставі висновку цієї експертизи, слідчим відділом Красилівського відділу поліції прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України", - каже Сергій Комонюк.

Він додав, що екс-чиновника можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Як розповіла керівниця сектору комунікацій головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега, собака Барсік досі проживає в кінологічному центрі ГУ Нацполіції області.

"Йому виділили окремий вольєр, а службові собаки діляться із ним харчуванням, оскільки на Барсіка воно не передбачене. Наразі Барсік гарно почувається, він доглянутий і чекає на нових господарів, які захочуть прийняти його у свою родину. Але з бажаючих його забрати, до кінологічного центру ніхто не звертався", - каже Інна Глега.

Що відомо про інцидент з екс-чиновником

У листопаді 2019 року у соцмережі оприлюднили відео, на якому видно, як зупинили автівку, до якої був прив’язаний собака із закривавленими лапами. З салону вийшов чоловік та пояснив: собака агресивний, тому він вирішив його вивезти.

Водія та його легкову машину впізнали користувачі соціальної мережі. Ним виявився Володимир Байдич, директор Державного архіву в Хмельницькій області.

У підсумку скандального чиновника звільнили, однак аж у лютому 2020 року.

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Автор: Юрій Годован