Сирський поділився, скільки росіян планують призвати в 2026 році на війну проти України

Головнокомандувач ЗСУ поділився даними, що Росія в 2026 році планує призвати 409 тисяч особового складу.

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський вважає, що в поточному році Росія планує сформувати не менше 11 дивізій. Він припускає, що ворог планує призвати 409 000 особового складу, пише LB.ua.

Сирський припустив, що країна-агресор буде продовжувати ті плани та завдання, які не були виконані минулого року.

Генерал визнав, що Росія має набагато більший людський потенціал.

Відео дня

"Ми знаємо, що понад 20 млн у них – мобілізаційний потенціал, 4,5 млн – підготовлений ресурс, який ворог безпосередньо може залучити для поповнення своїх частин. А це звичайно дає йому перевагу в комплектуванні", - поділився Сирський.

Водночас, він зазначив, що попри те, що ворог виконав свої мобілізаційні плани більше ніж 100 % в 2025 році та залучив для комплектування військ різного роду 406 000 особового складу, ЗСУ вдалося майже пів року тримати чисельність ворога на рівні 711 тисяч особового складу.

"Він не зміг його збільшити, незважаючи на виконання всіх цих планів, тому що рівень втрат ворога був набагато більшим – приблизно 419 тис. особового складу", - поділився даними Головнокомандувач ЗСУ.

Генерал додав, що ворог планував сформувати 14 дивізій, але вдалося створити не більше половини й то частково. Сирський зазначив, що ресурс Росії пішов на поповнення втрат.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку Сирського, Росія планує збільшувати виробництво "Шахедів", щоб щодня застосовувати їх у кількості до 1000 одиниць. Наразі в день країна-агресор виготовляє близько 400 "Шахедів" різних типів. Генерал зазначив, що не бачить з боку Росії жодних ознак, що вона готується до мирних переговорів. Навпаки, ворог збільшує інтенсивність бойових дій, чисельність наступальних угруповань, а ще нарощує кількість зброї. Сирський підкреслив, що Україна має зірвати плани РФ з виробництва дронів-камікадзе та "створити умови" для переговорів.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Україна готує нові наступальні операції, оскільки тільки обороною здобути перемогу неможливо. Сирський додав, що план Росії з окупації всієї України не змінився. Український генерал пояснив, що ЗСУ будуть боротися за те, щоб утримувати оперативну ініціативу, щоб ворог був змушений знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії.

Вас також можуть зацікавити новини: