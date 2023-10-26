Драгер показав, що водій був тверезим.

У Києві сталася ДТП, у якій постраждало двоє пішоходів. Водій автівки "Тойота Авенсіс" не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. Зазначається, що аварія сталася на вулиці Велика Васильківська. На місце інциденту виїхали правоохоронці та медики.

"Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля "Тойота Авенсіс" рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та виїхав на тротуар. У результаті здійснив наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, наразі медики надають їм необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці провели перевірку водія на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Він показав, що керманич був тверезим.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Поліція встановлює всі обставини і механізм вчинення автопригоди. Водію було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушеня.

Інші ДТП у Києві

В ніч проти 22 жовтня 2023 року у Києві сталася смертельна ДТП на блокпосту. Внаслідок аварії загинув військовослужбовець. Водію автомобіля "Хонда" повідомили про підозру. Якщо провину водія буде доведено в суді, йому загрожуватиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

18 жовтня водій "Лексуса" збив у Києві дитину і втік з місця ДТП. Аби його не затримали, він поїхав до гаражного кооперативу, де зняв номери і пересів на інший автомобіль. Проте по камерах порушника відстежили і затримали. 12-річну дитину, яку збив водій, потрапила до лікарні з численними травмами.

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