Зловмисник з перших днів широкомасштабної війни "зливав" відомості своєму вітчиму-"ДНРівцю".

Жителя міста Краматорськ на Донеччині, який здавав ворогу дані про місця дислокації Збройних сил України, засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. "Прокурором у суді доведено, що з 24 лютого по 10 березня 2022 року чоловік неодноразово передавав своєму вітчиму - учаснику незаконного збройного формування "100 ОМСБр ДНР" текстові повідомлення", - зазначають в ОГП.

Зокрема, у них йшлося про місця дислокації військовослужбовців, техніки та блокпостів Збройних сил України на території м. Краматорськ і Краматорського району.

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Результати спостережень "агент" надсилав представнику держави-агресора з телефону через месенджер.

Зазначається, що суд ухвалив вирок жителю м. Краматорськ за сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Ситуація в Краматорську - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня жителя Краматорська було засуджено до 11 років ув'язнення за допомогу окупантам.

Він передавав загарбникам інформацію про розташування бомбосховищ, протитанкових та інших загороджувальних споруд на території Краматорська.

Варто зазначити, що росіяни багато разів били по Краматорську. Зокрема, супротивник вдарив по житлових будинках та навчальних закладах міста на Різдво й назвав обстріл "операцією відплати".

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