Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.

У Львові 11-річна школярка змогла наздогнати й затримати грабіжника, за що отримала подяку від поліцейських.

Про це повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіції.

Інцидент стався біля зупинки транспорту на вулиці Джорджа Вашингтона. Дівчинка проходила повз, коли до неї ззаду підійшов невідомий чоловік, вирвав з рук мобільний телефон, штовхнув дитину в спину, внаслідок чого вона впала на землю, та кинувся тікати.

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"Проте дівчинка не розгубилася та побігла за зловмисником. Разом з небайдужими перехожими чоловік був затриманий та переданий працівникам поліції. Як встановили правоохоронці, до пограбування малолітньої причетний 36-річний мешканець Львова", - йдеться у повідомленні.

За фактом було проведено досудове розслідування за статтею про грабіж, поєднаний з насильством. Обвинувальний акт вже перебуває на розгляді в суді. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строку від чотирьох до шести років.

Поліцейські запросили юну героїню до себе, подякували за сміливість й вручили м’яку іграшку.

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Автор: Юрій Годован