Водій мікроавтобуса з сімома пасажирами у салоні під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковиком.

На Львівщині внаслідок зіткнення двох іномарок постраждали десять осіб, серед яких двоє дітей.

Читайте такожУ Києві п'яний водій виїхав на зустрічну смугу й розтрощив три авто на світлофорі (фото, відео)Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, зіткнення автомобілів Volkswagen Т4 та Volkswagen Golf сталося вчора, 17 грудня, близько 22:54 на трасі «Київ – Чоп» біля села Конюхів Стрийського району Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Volkswagen Т4, 34-річний житель Чернівців, з сімома пасажирами у салоні, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковиком, яким керував 47-річний закарпатець.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, 22-річний пасажир легковика, житель Закарпаття, а також семеро пасажирів мікроавтобуса віком 19-ти, 25-ти, 30-ти, 66-ти, 69 років та двоє дітей віком 2,5 та 4 роки – жителі Івано-Франківської та Чернівецької областей. Усі учасники ДТП були доставлені у лікарню. Медики уточнюють їхні діагнози.

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомили в ГУ ДСНС Львівської області, чотирьох постраждалих з понівечених авто довелося вивільняти рятувальникам. Вони деблокували пасажирів, відключили акумуляторну батарею в автомобілі Volkswagen-Т4 та промили дорожнє полотно від паливо-мастильних матеріалів.

Відновити рух трасою «Київ – Чоп» вдалося лише близько п’ятої години ранку 18 грудня.

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Автор: Мирослава Бзікадзе