Чоловік мандрував Дунаєм майже два місяці та був впевнений, що прибув у зону ЄС.

На Одещині, неподалік Ренійського порту, затримали незвичайного порушника - 63-річного американця, який плив на каяку.

"На своєму каяку 63-річний житель Каліфорнії пришвартувався у районі Рені. Іноземець повідомив, що помилився та випадково сприйняв український берег як зону ЄС, де немає між країнами кордонів. Він розповів, що вийшов на воду з Німеччини, пройшов Австрію, Словаччину, Хорватію, Угорщину, Сербію, Болгарію та Румунію", - повідомив УНІАН начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону ДПСУ Ігор Перегняк

Потім літній іноземець, за його словами, планував дійти Георгієвським гирлом аж до Чорноморського узбережжі – населеного пункту Сфинту-Георге (Румунія). За даними Перегняка, загалом подорож американця тривала 57 днів, в ході якої він періодично пришвартовувався до берега різних країн для поповнення запасів провізії.

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Прикордонники оформили на іноземця протокол про адміністративне правопорушення. Після розгляду справи судом його буде передано в порядку реадмісії румунській стороні.

Заблукалі туристи: останні новини

Нагадаємо, у липні на Дунаї заблукав французький каякер, якого прикордонники спіймали у Ренійському порту.

За словами 43-річного іноземця, він втратив орієнтир та випадково порушив кордон. Йшов він з німецького міста Ляйпхайм та планував через Тульчинське гирло потрапити в Чорне море.

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