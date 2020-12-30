В даний час підозрюваний затриманий і знаходиться в СІЗО.

В Одеській області в місті Кілія чоловік вночі увірвався в будинок пенсіонерки, щоб пограбувати її. Але у неї нічого не було, тому зловмисник побив жінку тростиною.

Читайте такожНа Одещині зарізався 15-річний підлітокПро це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області. Зазначається, що чоловік проник в будинок 81-річної жінки, розбивши скло на дверях, і вимагав гроші. Потерпіла не мала нічого, тому відмовила зловмиснику. Той побив її по голові тростиною для ходьби і пішов.

Лікарі госпіталізували пенсіонерку з черепно-мозковою травмою і звернулися в поліцію. Поліцейські затримали за підозрою у скоєнні цього злочину 19-річного хлопця.

Слідчі оголосили молодому чоловіку підозру у замаху на грабіж за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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Автор: УНІАН