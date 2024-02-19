Чоловік та жінка отримали численні поранення.

У Одеському районі Одеської області підірвали автомобіль, у якому перебували двоє людей.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, вибух стався ввечері 19 лютого у селі Гвардійське. "Унаслідок вибуху транспортного засобу постраждали жінка з чоловіком. Вони доставлені в лікарню з численними травмами", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють рятувальники, слідчо-оперативні групи ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби. Наразі встановлюють обставини вибуху.

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Згодом поліцейські повідомили, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 15 п.п. 1 та 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі", - наголосили у поліції.

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що постраждали 45-річна жінка та 52-річний чоловік, у них діагностували: закриті та відкриті черепно-мозкові травми, струс, контузію, пошкодження барабанних перетинок і множинні вогнепальні осколкові поранення голови, забій головного мозку, численні опіки, вогнепальне осколкове проникаюче поранення грудної клітки та пробиті легені.

Зазначається, що підірвана автівка мала чорні номери. За деякими даними, вона може належати відомому громадському діячу.

Підриви автівок: інші новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Чернігові в салоні Land Rover підірвали гранату, внаслідок вибуху загинули двоє людей.

За даними місцевих ЗМІ, загиблі були подружжям. Оскільки чоловік був військовослужбовцем, справу розслідує Державне бюро розслідувань.

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