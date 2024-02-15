Інцидент розслідуватиме саме ДБР, оскільки загиблий чоловік виявився військовим.

У Чернігові в обласній лікарні померли жінка і чоловік, які 13 лютого постраждали від вибуху в автомобілі Land Rover. Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Чернігівської області.

Попередньо відомо, що вибух стався внаслідок підриву гранати в салоні автомобіля. Обставини вибуху розслідуються в межах провадження за ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про скерування матеріалів провадження до Державного бюро розслідувань.

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Водночас чернігівські ЗМІ повідомили, що загиблі 1990 року народження були подружжям. Оскільки чоловік є військовослужбовцем, призваний за мобілізацією, справу розслідує ДБР. Через що вибухнула граната, наразі не відомо.

Вибух в автомобілі у Чернігові: подробиці

13 лютого близько 19:00 на вулиці Курсанта Єськова в Чернігові в автомобілі пролунав вибух. Внаслідок інциденту постраждали чоловік та жінка. Їх обох госпіталізували.

Як уточнили в пресслужбі міської ради, під час вибуху поруч проїздив автобус. На щастя, пасажири та водій не постраждали.

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