Підозрюваний перебуває під вартою і не зможе вийти на свободу під заставу, зазначили в СБУ.

В Одесі провокатор продавав фейкові "посвідчення" журналістів і закликав до зриву мобілізації. Місцевий житель поширював кремлівські наративи від імені "редколегії журналу", який нібито висловлює думку населення Одеси.

Як повідомила прес-служба обласного управління СБУ, виявлені нові спроби дестабілізації ситуації в Одеській області. "В обласному центрі затримано провокатора, який закликав до зриву мобілізації і дискредитував вище військово-політичне керівництво України", - розповіли у прес-службі.

Крім того, зловмисник публічно заперечував російську збройну агресію та воєнні злочини ворога.

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Фігурант - місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення зареєстрував громадську організацію, яка існувала тільки "на папері", та однойменний журнал.

Втім, друковане видання не мало власної редакції та тиражу, а використовувалось виключно для "прикриття" підривної діяльності.

За даними слідства, після 24 лютого 2022 року чоловік поширював в популярних соцмережах кремлівські наративи від імені "редколегії журналу", який нібито висловлює думку одеситів. Так, у своїх публікаціях він просував ворожі тези "про громадянську війну в Україні, спровоковану третіми силами".

Крім того, зрадник розмістив у своєму "Телеграм"-каналі оголошення щодо продажу "за недорого" посвідчення журналістів його "видання".

Під час обшуку за адресою проживання зловмисника вилучено комп’ютери та мобільний телефон із певними доказами протиправної діяльності. Наразі судово-лінгвістична експертиза підтвердила відповідні факти дій фігуранта.

Затриманому повідомили про підозру за трьома статтями ККУ: ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань тощо), ч. 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ).

Зараз фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Також Одеський окружний адміністративний суд заборонив створену ним "громадську організацію" та припинив діяльність його "видання".

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Цікаві новини України - сьогодні це варто знати

Вчора, 5 червня, стало відомо, що СБУ викрила групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами ухвалення рішень". Зокрема, шпигуни збирали розвідувальні дані про локації, озброєння та особовий склад ЗСУ.

Так, на Вінниччині чоловік намагався визначити координати Штабу командування Повітряних сил ЗСУ та підрозділів Нацгвардії, на Дніпропетровщині інший агент робив для загарбників схеми оборонних рубежів у Кривому Розі, а в Одесі - вивідував паролі для пересування в комендантську годину та для проїзду через блокпости.

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