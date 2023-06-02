З'ясувалося, що киянка не вперше поширює наративи російської пропаганди.

Киянка зажадала "прибрати Patriot кудись на західну Україну", аби російські ракети не заважали їй спати, натякаючи, що РФ атакує Київ задля знищення цих ЗРК. Скандал отримав несподіване продовження.

Телеграм-канал "Київ оперативний" ідентифікував скандальну авторку цієї "ідеї". Дівчина на відео - Катерина Тимофієва з нікнеймом moon__girl888. Раніше вона поширювала наративи кремлівської пропаганди, додаючи від себе людиноненависницькі висловлювання щодо вбивства дітей.

"Наша країна - мило. Відмиває бабки собі до кишеньки нашою кров’ю і кричить, що ми білі й пухнасті. Сподіваюся, "пухнастики" подавляться кров’ю власних дітей… У будь-якій сварці завжди винні обидва, завжди є вигода обох", - писала Катерина у соцмережах.

Відео дня

Українці обурені тим, що антиукраїнська діяльність цієї особи досі не зацікавила СБУ. У коментарях користувачі вимагають від СБУ зайнятися цим.

Скандал з Тимофієвою

Вчора у мережі з'явилося відео, на якому киянка "відзначилася" ідеєю, як уберегти Київ від ракетних ударів Росії. На її переконання, путінська армія не запускатиме ракет, якщо ЗРК Patriot "кудись на тиждень забрати, наприклад, на Західну Україну".

"Нічого особистого. Просто виспатися. Нехай не поспять трошки вони (жителі західних областей України - УНІАН), а то вони якось спокійно почуваються", - заявила киянка з "любов'ю" до співвітчизників.

При цьому вона сподівається, що за цю "ідею" до неї не навідається Служба безпеки України.

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