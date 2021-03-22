Водій стверджує, що дитина раптово вибігла на дорогу.

У селищі Чорноморське Одеської області на трасі Одеса-Южне водій іномарки смертельно травмував 13-річну дівчинку.

Читайте такожНа Житомирщині іномарка влетіла у вантажівку: троє загиблих (фото)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 21 березня, проїжджаючи селище Черноморське, 37-річний житель Одеси своїм Citroen збив 13-річну жительку Лиманської селищної громади.

Як уточнили в главку, дівчинка у момент ДТП переходила дорогу.

«Постраждалу в непритомному стані доставили до обласної клінічну лікарню, де за кілька годин вона, на жаль, померла», - йдеться у повідомленні.

Водій іномарки стверджує, що дитина вибігла на проїжджу частину несподівано і він не встиг загальмувати.

Чоловіка направили на медичний огляд, який показав, що він тверезий.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди почали провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").

Призначено низку експертиз.

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Автор: Лариса Козова