Чоловік переліз через поручні і стрибнув на очах очевидців.

Сьогодні в Одесі чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з 13-го поверху житлового будинку.

Читайте такожУ Києві дівчина впала з даху 35 поверху, її тіло застрягло в прибудові будинку (фото, 18+)Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомили очевидці.

Інцидент стався вранці по вулиці Корольова, 56 (Київський район міста).

Зазначається, що чоловік на очах місцевих жителів переліз через поручні балкона і стрибнув вниз.

Люди стверджують, що на місце було викликано поліцейських, які намагалися перешкодити чоловікові, але в останній момент він стрибнув. Правоохоронці, які зараз працюють на місці події, просять впізнати загиблого.

У регіональному главку Нацполіції факт події підтвердили.

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Автор: Лариса Козова