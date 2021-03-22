Сьогодні в Одесі чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з 13-го поверху житлового будинку.
Читайте такожУ Києві дівчина впала з даху 35 поверху, її тіло застрягло в прибудові будинку (фото, 18+)Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомили очевидці.
Інцидент стався вранці по вулиці Корольова, 56 (Київський район міста).
Зазначається, що чоловік на очах місцевих жителів переліз через поручні балкона і стрибнув вниз.
Люди стверджують, що на місце було викликано поліцейських, які намагалися перешкодити чоловікові, але в останній момент він стрибнув. Правоохоронці, які зараз працюють на місці події, просять впізнати загиблого.
У регіональному главку Нацполіції факт події підтвердили.
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