У жінки почалася кровотеча, довелося викликати ще одну бригаду "швидкої".

В Одесі госпіталізували жінку, якій кішка прокусила променеву артерію. У неї почалася сильна кровотеча.

Як повідомляє прес-служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Одеській області, у понеділок, 3 квітня, єдина диспетчерська центру отримала виклик до жінки, яка стікала кров'ю та втрачала свідомість.

"Медики прибули на місце уже за 7 хвилин. З'ясувалося, що кішка прокусила пацієнтці променеву артерію, через що почалася артеріальна кровотеча та геморагічний шок", – йдеться у повідомленні.

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За даними прес-служби, постраждалій надали першу допомогу – наклали джгут тощо. Фельдшеру довелося додатково викликати лікарську бригаду, яка стабілізувала жінку і доправила її до лікарні.

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1 квітня в Одеській області сталася моторошна ДТП – легковик зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинуло подружжя. Водій вантажівки не постраждав.

31 березня в області затримали наркоторговців. Схему створили два чоловіки віком 32 та 34 роки. Під час затримання правоохоронці також вилучили у них гранатомет.

Крім того, в Одесі вперше трансплантували серце. Операцію лікарі проводили в ніч проти 29 березня. Донорсьске серце отримав 43-річний чоловік, який до цього перебував в черзі на пересадку.

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