Легкове авто українців зіткнулося з вантажівкою.

В Одеській області сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинуло подружжя: легкове авто українців зіткнулося з вантажівкою.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Як зазначається, подія сталася на трасі Київ – Одеса у Березівському районі, поблизу села Старі Маяки.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Daewoo Lanos, намагаючись об'їхати перешкоду, не впорався з керуванням та зіштовхнувся із вантажним автомобілем DAF, який їхав попереду.

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"Унаслідок зіткнення загинули керманич легковика та його дружина – жителі Одеси віком 59 та 56 років. Водій вантажівки – 30-річний житель Вінницької області – не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють співробітники слідчого-оперативної групи. Встановлюються обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правила безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Загибель українців через ДТП - останні випадки

Нагадаємо, що за останній час в Україні сталася низка масштабних ДТП, внаслідок яких загинули люди. 21 березня в Ізмаїльському районі Одещини сталися одразу дві пригоди за участю вантажівок - троє водіїв загинули.

Буквально сьогодні сумна подія також відбулася у Хмельницькій області - там перекинувся пасажирський автобус на шляху до Варшави. На момент інциденту у салоні було 25 пасажирів.

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