Підлітки госпіталізовані з гострим алкогольним отруєнням.

У місті Білгород-Дністровський на Одещині госпіталізували у важкому стані двох дівчат-підлітків, які отруїлися алкоголем.

Про це повідомляє прес-служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Одеській області. Зазначається, що до диспетчерської оперативної служби центру надійшов виклик щодо алкогольного отруєння дітей у місті Білгород-Дністровський.

"Медики прибули за вказаною адресою через 6 хвилин та почали надавати першу медичну допомогу постраждалим, які були без свідомості. Постраждалими виявилися дівчатка-підлітки. Обох госпіталізували до Центральної районної лікарні у важкому стані з гострим алкогольним отруєнням", - йдеться у повідомленні.

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19 березня стало відомо, що у місті трапилася трагедія - дві особи випали/вистрибнули з балкона, розташованого на 14 поверсі житлового будинку, та загинули. Трагедія трапилася на вул. Воробйова, 1б (ЖК "Одеські традиції").

ЗМІ дізналися, що загинули дівчина та чоловік, яким було 17 та 27 років відповідно. За відомостями журналістів, у загиблих були борги.

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